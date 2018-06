Iedereen Tielt heeft kieslijst compleet 08 juni 2018

02u41 0

De politieke partij Iedereen Tielt heeft woensdagavond de volledige lijst voorgesteld met 27 namen. Huidig OCMW-voorzitster Pascale Baert wordt lijsttrekker, voormalig schepen Bart Biebuyck en huidig schepen Grietje Goossens vervolledigen de top drie. Lijstduwers zijn voorzitter Claude Taelman en Philip Ledoux. Met uitzondering van de top vier bestaat de lijst volledig uit mensen met weinig tot geen politieke ervaring, al hoeft dat niet te verwonderen aangezien de partij pas in september 2016 boven de doopvont gehouden werd.





Apetrots

Lijsttrekker Pascale Baert is in elk geval apetrots. "We hebben een pracht van een groep met voelsprieten in heel groot-Tielt verzameld. Toen we Iedereen Tielt twee jaar geleden oprichtten, geloofde er niemand in ons en werden we weggelachen. Maar kijk waar we nu staan. Aan kandidaten hadden wij geen gebrek. We hebben zelfs enkele mensen moeten teleurstellen, wat toont dat onze kleurloze formule iedereen aanspreekt. Ongetwijfeld zullen onze kandidaten bij Vlaamse of federale verkiezingen niet allemaal op dezelfde partij stemmen, maar dat hoeft ook niet. Het voorbije anderhalf jaar alleen al zijn in ons land trouwens ruim veertig burgerpartijen opgestaan. Dit bewijst dat traditionele partijen, die slechts één halve dag om de zes jaar naar de burgers luisteren, achterhaald zijn." (SVR)