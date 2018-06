Iedereen Tielt belooft bij verkiezingswinst eigen 'rapport' op te stellen 15 juni 2018

03u01 0 Tielt Politieke partij Iedereen Tielt heeft een opmerkelijke formule uitgedacht waarmee iedereen straks hun relatieve succes zal kunnen meten.

In plaats van een klassiek overzicht van algemene aandachtspunten per thema heeft de partij honderd erg concrete actiepunten opgelijst op haar website. Op voorwaarde dat Iedereen Tielt straks in de bestuursmeerderheid geraakt, zullen die puntjes in de loop van de volgende legislatuur telkens groen afgevinkt worden als ze gerealiseerd zijn. "Tegen het einde van de legislatuur hopen we zoveel mogelijk hokjes afgevinkt te hebben op wat je gerust ons 'rapport' kunt noemen", legt lijsttrekker Pascale Baert uit. "Dat betekent concreet dat de Tieltenaars het succes van ons beleid objectief zullen kunnen meten. Men kan en mag ons hier letterlijk op afrekenen. In het beste geval gaan we straks één kans krijgen van de kiezer. We moeten dus tonen dat het menens is en daarom steken we ook onze nek uit. We gaan op z'n minst voor een grote onderscheiding, maar we blijven tegelijk realistisch. Zo gaan we bijvoorbeeld geen nieuw subtropisch zwembad beloven aan de kiezers omdat zoiets gewoon niet haalbaar is." Op de lijst staan verder onder meer de opmaak van een verkeerscirculatieplan en de ontwikkeling van de collegesite, maar er zijn ook minder evidente punten te lezen zoals de vervollediging van de ring en de vervanging van huisvuilzakken door een systeem met containers waarbij het afval per kilo betaald wordt. Het volledige programma is vanaf vandaag te raadplegen op www.iedereentielt.be. (SVR)