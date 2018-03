Hotel-restaurant Shamrock breidt flink uit TIEN NIEUWE KAMERS, GROTERE FITNESSRUIMTE EN MEER PARKING SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

08 maart 2018

02u34 0 Tielt Hotel-restaurant Shamrock wordt straks een pak groter. De zaakvoerders hebben plannen voor een gloednieuwe vleugel met daarin plaats voor tien kamers, een fitnessruimte , een massageruimte en een mini-wellness. De modern ogende nieuwbouw zal op palen staan om zo de parkeergelegenheid eronder te behouden. De werken starten na de paasvakantie en zullen in maart 2019 afgerond zijn.

"Op onze parking aan de kant van de ringlaan komt er een L-vormig gebouw op palen, dat netjes zal aansluiten op het huidige gebouw", legt zaakvoerder Jochen Heytens uit. "Daarin komen tien luxueuze kamers, een grote fitness, een massagekamer en een kleinere relaxatieruimte met infraroodcabine, een soort mini-wellness, zeg maar. Verder gaan we de parking uitbreken en heraanleggen. En door de boel wat beter te structureren kunnen we zelfs twintig parkeerplaatsen bij creëren. Ten slotte gaan we ook het terras van onze bar Annex overkappen, waardoor we een soort gezellige winterbar zullen krijgen."





Jochen en zijn echtgenote Annelies spelen al een tijdje met het idee voor een uitbreiding. "Op weekdagen krijgen we hier veel zakencliënteel over de vloer. We hebben nu 41 kamers, maar we zitten steeds vaker vol. Bovendien merken we ook dat die klanten gretig gebruik maken van onze huidige fitnessruimte, maar die is te klein geworden. Zo nu en dan staat er een wachtrij. Daar gaan we nu een mouw aan passen. Er komen onder meer een paar fietsen, een Nordic Walker, een loopband en enkele gewichten. Naast de fitness worden een massageruimte en een relaxatiekamer voorzien, waarmee we onder meer op wielerploegen mikken." Ook in het weekend is er af en toe een capaciteitsprobleem volgens Jochen. "Steeds vaker kiezen mensen voor een overnachting na een feest. Maar aangezien tien van onze huidige kamers zich boven de feestzaal bevinden, kunnen we die niet verhuren in het weekend."





Hinder?

Volgens Jochen zal de hinder door de werken zoveel mogelijk beperkt blijven. "Sowieso moet de parking bereikbaar blijven, dus er zal altijd een doorgang naast de werf zijn. Verder hebben we ook afgesproken met de aannemer dat er niet gewerkt wordt voor acht uur 's morgens, om de geluidsoverlast voor de gasten toch wat in te perken. Anderzijds zal er tijdens deze werken ook een gescheiden riolering gelegd worden, dus er zal ook daarvan wat ongemak zijn."





Totaalaanbod

Na de eerdere uitbreiding met bar Annex, maken Jochen en Annelies zich sterk dat ze straks een totaalconcept kunnen aanbieden aan de gasten. "Nu al zien we dat bitter weinig mensen nog het hotel verlaten om uit te gaan eten. Sommigen zouden nog eens tot aan de piste lopen om wat te sporten, maar dankzij onze fitness zal niemand in principe nog het gebouw moeten verlaten."