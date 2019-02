Hoogzwangere vriendin verongelukte Frederick (36) op proces doodrijder: “We hadden zelfs al samen een naam gekozen voor ons kindje” Moeder van slachtoffer koestert geen wrok tegenover automobilist Mathias Mariën

04 februari 2019

12u39 19 Tielt De 33-jarige chauffeur die in oktober 2018 een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt op de Ruiseleedsesteenweg in Tielt moest zich maandagochtend verantwoorden bij de politierechter. Bij de aanrijding kwam motorrijder Frederick Cocquyt (36) om het leven. Zijn vriendin was toen zwanger en staat nu op bevallen. “We hadden samen al de naam gekozen”, zegt Shirley. Fredericks moeder koestert alvast geen wrok tegenover de automobilist.

Dolgelukkig en kapot van verdriet tegelijk: dat moet zowat het gevoel zijn waarmee de vriendin van de verongelukte Frederick Cocquyt nu rondloopt. Shirley is hoogzwanger en bevalt eind deze maand van een kindje. Elke toekomstige moeder zou dolgelukkig zijn, maar Shirley heeft het lastig. De vader van het kindje, Frederick Cocquyt, is namelijk in oktober 2018 om het leven gekomen bij een ongeval. “Frederick wist gelukkig wel al dat hij papa zou worden. We hadden samen al een naam gekozen”, getuigde Shirley maandagochtend in de rechtbank.

Het ging om een fractie van onoplettendheid. Mijn cliënt is normaal een voorzichtige chauffeur, ook al komt dat vandaag wat vreemd over Dirk Peeters

Voorzichtige chauffeur

Frederick Cocquyt (36) uit Tielt reed op 3 oktober 2018 op de Ruiseleedsesteenweg toen een auto plots een parkeerplaats verliet en de baan wilde overdraaien. Cocquyt was verrast, remde en week nog uit met zijn motorfiets, maar botste toch tegen de auto. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en naar het UZ Gent overgebracht. Daar is hij kort na aankomst overleden. Chauffeur F.A. (33) nam in de rechtbank zijn verantwoordelijkheid op. “Al was het echt – zonder het grof te bedoelen – een stom ongeval met zware gevolgen”, pleitte zijn advocaat Dirk Peeters. “Mijn cliënt heeft veel spijt. Helaas kan de klok niet teruggedraaid worden. Het ging om een fractie van onoplettendheid. Nog dagelijks denkt hij aan het ongeval. Mijn cliënt is normaal een voorzichtige chauffeur, ook al komt dat vandaag wat vreemd over. Hij weet alleszins dat hij een straf zal moeten ondergaan. Maar wat dat ook is, het slachtoffer komt er jammer genoeg niet meer door terug.”

Geen wrok

De nabestaanden van Frederick wilden maandagochtend nog niet veel kwijt over het proces. Al liet moeder Fabienne Follens wel verstaan geen grote wrok te koesteren tegenover de chauffeur. De familie maakte eerder al duidelijk dat Frederick een ervaren motorrijder was. “Zijn motorfiets was zijn passie. We zijn allemaal onthutst, dit had niemand verwacht. Frederick kon uitstekend rijden, hij moet echt compleet verrast geweest zijn”, klonk het destijds. Vonnis op 4 maart.