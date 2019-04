Honderd koersliefhebbers volgen de Ronde op grote schermen van de scouts VDI

07 april 2019

18u16

Tielt Wie niets van de Ronde van Vlaanderen wilde missen en ter plekke kijken te veel gedoe vindt, moest zondag op recreatiedomein Watewy in de Hondstraat zijn.

Daar organiseerden de scouts al voor de vierde keer op rij hun Dag van de Ronde. Bezeoekers konden op verschillende schermen zien hoe Alberto Bettiol de Ronde won. “Ze kunnen hier op verschillende schermen de Ronde volgen”, vertelt Irma Carpentier van de scouts. “We hebben twee grote schermen in een tent. Verder hebben we hebben we nog een televisie en een paar kleinere schermen over het domein verspreid, zodat mensen op verschillende plekken kunnen kijken. Ze kunnen dit evenement wel appreciëren, want we mochten toch tussen de 100 en 150 koersliefhebbers ontvangen.”