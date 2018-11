Hondenloopweide op collegesite 30 november 2018

Baasjes kunnen voortaan in hartje Tielt hun viervoeters even de poten laten strekken. Achter de leegstaande gebouwen van de collegesite is namelijk een nieuwe hondenloopweide aangelegd. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) legt uit dat de vraag naar zo'n weide groot was. "Al tijdens onze precampagne vorig jaar kregen we regelmatig de vraag van hondeneigenaars. Het vinden van een geschikte, vlot toegankelijke locatie was echter niet evident. Maar gezien de werken op de collegesite toch nog niet voor morgen zijn, kwam het voorstel om daar tijdelijk een stukje grond te voorzien en daar hebben we nu werk van gemaakt. Er staat een omheining, een bankje en een vuilbakje, terwijl er ook een bordje met regels hangt. Aan het poortje in de omheining komt er nog een sas zodat te enthousiaste honden niet zomaar kunnen weglopen." (SVR)