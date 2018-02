Hoevewandeltocht bij kaarslicht 21 februari 2018

De landelijke Gilde en de KVLV van Tielt organiseren op zaterdag 24 februari voor de vijfde maal hun tweejaarlijkse Verlichte Landelijke Hoevewandeltocht. De wandeling voert over landelijke wegen van hoeve naar hoeve in Schuiferskapelle. Er is een route uitgestippeld van ongeveer 7 kilometer op verharde wegen, die verlicht zijn met honderden brandende kaarsjes. Onderweg zijn vier stopplaatsen voorzien waar telkens een hapje en een drankje wordt aangeboden. Bij aankomst in Club 77 staan frietjes met stoofvlees op het menu. Starten kan vanaf 19 uur aan Club 77 in de Henri D'Hontstraat. Volwassenen betalen 15 euro, voor kinderen tot 12 jaar is het 7 euro. Reserveren kan via 0474/32.24.91. (SVR)