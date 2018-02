Het regent confetti op 100 dagen 24 februari 2018

Op het Hulstplein verzamelden gisteren honderden Tieltse zesdejaars om de laatste honderd dagen van hun middelbare schoolcarrière feestelijk te vieren.





Een bonte verzameling kleurrijk verklede studenten danste zich warm op de beats van een dj, waarna ze onder begeleiding van de jeugdraad in een langgerekte, luidruchte stoet richting markt trokken, terwijl ze een spoor van confetti achter zich lieten.





Een van de meest opvallende feestneuzen in de meute was ongetwijfeld Lander Oosterlinck, een zesdejaars van Regina Pacis. Hij vierde zijn honderd dagen in het gips en werd met een rolstoel rondgereden door zijn klasgenoten. "Tijdens de turnles heb ik mijn knieschijf gebroken", legt Lander uit. "Het gips mag er pas binnen een paar weken af, dus staan springen zit er voor mij jammer genoeg niet in. Maar gelukkig heb ik hulp van mijn klasgenoten. Bovendien kan je met een rolstoel meer confetti dragen." (SVR)