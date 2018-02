Herstellingswerken markt week uitgesteld 03 februari 2018

Normaal hadden de herstellingswerken aan de loszittende tegels op de markt komende maandag 5 februari moeten beginnen, maar de start is uitgesteld tot 12 februari. Dat laat schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld) weten. "De weersomstandigheden, vooral dan de aanhoudende nachtvorst, zorgen ervoor dat we de werken een week uitstellen. Tegels leggen op een bevroren ondergrond vermijden we liever." (SVR)