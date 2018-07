Herstelling voor riolering Kortrijkstraat 17 juli 2018

Aan de riolering in de Kortrijkstraat in Tielt worden vanaf woensdag tot en met vrijdag herstellingswerken uitgevoerd. De riolering is gedeeltelijk verzakt ter hoogte van het kruispunt met de Ramestraat. Tijdens de werken wordt de rijbaan afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers. Het deel van de Kortrijkstraat tussen de Sint-Michielstraat en de Ramestraat blijft bereikbaar. Ter hoogte van het kruispunt met de Ramestraat wordt het verkeer afgeleid naar de Ramestraat en het Rameplein. Het deel van de Kortrijkstraat tot aan de Ieperstraat blijft bereikbaar via de Collegeparking, de Patersparking en de Patersdreef. (SVR)