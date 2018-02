Herstelling tegels markt start maandag 01 februari 2018

De herstellingswerken aan het pas vernieuwde wegdek op de markt van Tielt starten op maandag 5 februari. De aannemer die verantwoordelijk is voor de fout, waarbij de pas heraangelegde tegels na korte tijd terug los bleken te liggen, zal de nodige herstellingen uitvoeren. De werken zullen in twee fases gebeuren, waarbij het verkeer steeds op een van de rijweghelften zal kunnen passeren. Ook de overige herstellingswerken in de omgeving van de Markt worden uitgevoerd in de periode van 5 tot 16 februari. Er komt tijdens de werken een omleiding rond de werfzone voor personenwagens vanuit de richting van de Ieperstraat en de Kortrijkstraat naar de Nieuwstraat. Lijnbussen zullen daarom tijdelijk niet meer in tegengestelde rijrichting over de Markt mogen rijden. Zwaar verkeer is evenmin toegelaten. (SVR)