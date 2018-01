Herbestemming kerken Tielt en Schuiferskapelle zou ruim 3,5 miljoen euro kosten 25 januari 2018

De OLV-kerk zou op termijn ingevuld kunnen worden als cultuurcentrum, met een ruime foyer, een extra tussenverdieping, een polyvalente zaal en een gebedsruimte. Dat zou tot 2 miljoen euro kunnen kosten. De renovatie van de buitenkant van de kerk zou op 1 miljoen geschat worden. Een ander studiebureau buigt zich over de kerk van Schuiferskapelle. Daar is, in tegenstelling tot in Tielt, een ontwijding niet aan de orde omdat erediensten er moeten blijven plaatsvinden. Daar zou gewerkt kunnen worden met een modulaire, verstelbare kastenwand, waarbij de kerk makkelijk opgesplitst kan worden voor verschillende doeleinden, zoals vergaderingen, presentaties of tentoonstellingen. Inclusief het vernieuwen van de verwarming en de elektriciteit worden de herbestemmingskosten in Schuiferskapelle op zo'n 500.000 euro geraamd.





Beide rapporten worden straks besproken met het kerkbestuur, maar of en wanneer de plannen effectief gerealiseerd worden, zal pas in de volgende legislatuur duidelijk worden. (SVR)