Heraanleg voetpaden gestart 29 augustus 2018

De heraanleg van de voetpaden in de Nieuwstraat, de Vijverstraat en de Hoogstraat is gestart. De werken worden in fases aangepakt en de rijbaan is telkens afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en fietsers. Gisteren zijn de werken in de Nieuwstraat begonnen. Die moeten tegen komend weekend afgerond zijn, waarna er aansluitend van maandag tot en met donderdag gewerkt wordt in de Vijverstraat. Vanaf vrijdag 7 tot en met woensdag 12 september ten slotte wordt de Hoogstraat aangepakt. Er is telkens plaatselijk omleiding. (SVR)