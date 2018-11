Hengelclub wil maatregelen tegen diefstal vissen 10 november 2018

Hengelclub de Molenlandvissers wil dat de politie er helpt op toezien dat er geen vis meer gestolen wordt uit de vijver aan de ringlaan. Volgens voorzitter Vic Verbrugghe gebeurt het steeds vaker dat niet-aangesloten hengelaars hun vangst meenemen naar huis. "Veelal gaat het om vissers van vreemde origine die misschien minder op de hoogte zijn, maar vis meenemen om thuis in de pan te gooien is illegaal. We merken zelfs dat er 's nachts onbemande lijnen uitgezet worden. Die praktijken, gekoppeld aan de vissterfte door het teveel aan slib, zijn nefast voor het visbestand. Eergisteren werd er nog 1.000 kilo karpers uitgezet. Daarvan willen we graag nog even genieten." De club zit volgende week samen met de politie. (SVR)