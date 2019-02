Helpende handen gezocht voor groots evenement rond tien jaar heiligverklaring pater Damiaan in Tielt Sam Vanacker

01 februari 2019

14u53 0 Tielt Damiaanactie Vlaanderen heeft grootste plannen rond de viering van tien jaar heiligverklaring van pater Damiaan. In elke provincie worden activiteiten georganiseerd. In West-Vlaanderen wordt Tielt het centrum van de feestelijkheden, dus lanceert de afdeling een oproep naar medewerkers.

“Elke provinciale afdeling werkt dit jaar een activiteit uit rond de tiende verjaardag van de heiligverklaring”, legt provinciaal voorzitter Hein Samyn uit. “In Tremelo is deze zomer heel wat te doen, maar de kerkelijke herdenking wordt georganiseerd bij ons in Tielt. We zijn volop bezig met plannen uittekenen, maar vast staat dat er op 13 oktober in de Sint-Pieterskerk een eucharistieviering wordt gehouden, voorgegaan door de bisschop. Dat wordt gevolgd door een academische zitting met het stadsbestuur, om nadien af te sluiten met een eetfestijn. We verwachten veel volk en gaan sowieso shuttlebussen inleggen van het station naar de kerk en naar de feestzaal. Vanzelfsprekend hebben we daar veel helpende handen voor nodig, vandaar deze oproep. Iedereen die het ziet zitten om mee te helpen, is meer dan welkom.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hein op 0468/40.84.13 of via samynhein@gmail.com. De volgende vergadering staat gepland op 27 februari.