Helft oudste tweeling van Tielt (99) overleden 07 februari 2018

02u32 0

Albert Van Outrève is gisteren op 99-jarige leeftijd overleden in Woonzorgcentrum Deken Darras. Hij was de tweelingbroer van Omer Van Outrève (99), met wie hij de oudste tweeling van Tielt vormde. Eind vorig jaar vierden de twee nog samen hun 99ste verjaardag, maar gezamenlijk honderd kaarsjes uitblazen zit er dus helaas niet meer in. Albert werd geboren op 27 november 1918 en was getrouwd met Anna Verhelst. Hij was tijdens zijn actieve leven meubelmaker van beroep en had drie kinderen, die zorgden voor vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 9 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van Sint-Jozef Werkman. (SVR)