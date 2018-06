Helft CD&V-kandidaten maakt politieke entree 13 juni 2018

02u48 0 Tielt De Tieltse CD&V-kieslijst voor de verkiezingen op 14 oktober is klaar.

Lijsttrekker wordt zoals eerder aangekondigd Luc Vannieuwenhuyze. Hedwig Verdoodt, Vincent Byttebier, Roos Tack en Joris Vande Vyvere vervolledigen de top vijf. Lijstduwer is Christine De Poorter-Dehaemers. Ertussenin vinden we een mix van jong en oud, met dertien nieuwe namen op een totaal van 27 kandidaten. Aangezien Tielt intussen de grens van de 20.000 inwoners overschreden heeft, zijn dat er trouwens twee meer dan in 2012. Vannieuwenhuyze mocht in de vorige legislatuur al eens proeven van het burgemeesterschap en gaat resoluut opnieuw voor de sjerp. "In 2012 waren wij met 43 procent van de stemmen de grootste partij van Tielt. Het politieke spel zorgde er evenwel voor dat we op de oppositiebanken terechtkwamen. Een oppositiekuur kan zinvol zijn, maar het is ons doel om straks terug het roer in handen te nemen in onze stad. Ik stel me uitdrukkelijk kandidaat voor het burgemeesterschap." (SVR)