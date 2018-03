Harmonieorkest gaat Evita Perón achterna 29 maart 2018

De JET Symphonic Band brengt op zaterdag 28 april in de Europahal een totaalspektakel onder de noemer 'Evita Perón, de sterke vrouw van Argentinië.' Het concert wordt uitgevoerd door het Jeugdensemble (JET) in samenwerking met balletschool Attitude. Op muzikaal vlak komt accordeonsoliste Elke De Meester de harmonie versterken. Kaarten kosten 13 euro en zijn verkrijgbaar op 051/40.53.94, via kaarten@jettielt.be of bij de leden van JET. De deuren van de Europahal gaan open om 19.30 uur.





(SVR)