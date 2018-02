Handelaars kernwinkelgebied verenigd in nieuwe werkgroep 08 februari 2018

02u33 0

Twaalf ondernemers uit de Kortrijkstraat en omgeving hebben in overleg met het stadsbestuur een nieuwe werkgroep opgericht. Bedoeling is om samen het Tieltse kernwinkelwinkelgebied aantrekkelijker te maken. Aanleiding voor de oprichting van de werkgroep is dat er eind vorig jaar wat protest was tegen de belasting die handelaars in dat gebied moeten betalen aan de stad. Met het geld van die belasting zorgde het stadsbestuur onder andere voor gratis wifi in het centrum, terwijl er op bepaalde dagen ook muziek speelt in de centrumstraten. Niet alle handelaars waren even overtuigd van het nut van die belasting, dus gingen ze aankloppen bij het stadsbestuur. Voortaan krijgen ze meer inspraak. "Samen zullen we bekijken wat beter kan", laat schepen van Lokale Economie Grietje Goossens (Iedereen Tielt) weten. De werkgroep zal om de drie maanden samenkomen. (SVR)