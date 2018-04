Guy Swinnen op vierde editie van Peure Rock 24 april 2018

02u26 0

Het rockfestivalletje Peure Rock is op zaterdag 28 april aan de vierde editie toe. Het ondersteuningscentrum voor personen met een beperking Mivalti wist opnieuw enkele mooie namen te strikken, terwijl er ook ruimte is voor lokaal talent. Om 16 uur is het podium aan Daddy was Wrong, gevolgd door The Heavenly Kings om 17.30 uur. Om 19 uur is het de beurt aan The Lighthouse. Maïski Mollie treedt op om 20.30 uur, gevolgd door de Guy Swinnen Band om 23 uur. Het feestje wordt afgesloten door dj Pulp Mixion. Er wordt zo'n 500 man verwacht. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. De optredens vinden plaats in Christian Vande Vyverezaal op het domein van Mivalti. (SVR)