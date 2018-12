Guidon Titan en De Mol-deelneemster Joke Lannoo organiseren retrofuif en fietstocht voor vriendenkring brandwondencentrum “Ongelooflijk hoe mijn vader daar in de watten gelegd werd” Sam Vanacker

05 december 2018

13u36 0 Tielt Onder de noemer ‘Guidon4Life’ organiseert een groepje vrienden van de Guidon Titan Retrokoers twee evenementen voor de Warmste Week. Op 15 december vindt er een ‘Thé Dansant’ plaats in Kaffee Carlito en op 18 december fietsen ze samen naar Wachtebeke met de opbrengst.

Onder impuls van Joke Lannoo, behalve deelneemster aan De Mol ook vaste klant van de Carlito en zelfs voormalig Guidon Titan-winnares, gaat de opbrengst naar de vriendenkring van de brandwondenpatiënten van het UZ Gent. Daar heeft ze een bijzondere reden voor. “Ik heb een hels jaar achter de rug, want ik was bijna mijn vader verloren. Ik ga niet te diep in detail treden over de aandoening, maar hij heeft twee maanden in coma gelegen en moest een huidtransplantatie ondergaan in het brandwondencentrum van het UZ in Gent. Hij is er gelukkig door gekomen, maar wat ik in Gent gezien heb, heeft me niet losgelaten. De patiënten doorstaan vaak helse pijnen, maar worden er letterlijk en figuurlijk in de watten gelegd. Ik vond dat we iets terug moesten doen.”

Puyenbroeck

“Het idee ontstond eigenlijk net na de Guidon Titan in oktober”, gaat Lode Bogaert van de Carlito verder. “Joke was vorig jaar de eerste over de meet, maar dit jaar werd ze pas derde, dus een feestje zat er niet in. Daar ging Joke niet mee akkoord. Ze stelde voor om - in het verlengde van de Guidon Titan - een fuif in retrostijl te organiseren. Wouter Isebaert, Tine Warlop en Jan Roelstraete sprongen mee aan boord en onze ‘T Dansant for life’ was geboren. Om ook het fietsen erbij te betrekken, besloten we om met de opbrengst naar domein Puyenbrouck te fietsen onder de noemer Peloton4Life.”

Ook het goede doel was dankzij Joke snel gevonden, maar ook Wouter Isebaert is al in aanraking gekomen met het brandwondencentrum. “In 2013 is een gasfles in mijn gezicht ontploft tijdens een voetbaltornooi. Ik had tweedegraads brandwonden in mijn gezicht en aan mijn handen. De snelheid waarmee ik toen naar het brandwondencentrum ben gebracht, is mijn redding geweest. Ik sluit me dan ook volledig aan bij het verhaal van Joke. De inzet van de mensen daar is enorm en de goede zorgen die je er krijgt, zijn van onschatbare waarde.”

Het allerergst is het voor de kinderen met brandwonden. Hun gehuil gaat door merg en been Tania De Vylder

Littekens

“Brandwondenpatiënt ben je voor de rest van je leven”, reageert voorzitter Tania De Vylder van de Vriendenkring van de Brandwondenpatiënten. “We organiseren elke maand een activiteit met onze groep. Zo gaan we onder andere samen zwemmen. Niet evident door de littekens, dus huren we het hele zwembad af. Anderzijds proberen we in het brandwondencentrum ook voor kleine dingen te zorgen die het leven van de patiënten aangenamer maken. Lectuur voor volwassenen of wat speelgoed voor de kinderen.”

Tania raakte zelf in 2009 verbrand in haar gezicht en hals door een ongeluk met hete stoom op het werk. “Tweedegraads brandwonden doen het meeste pijn, want bij derdegraads brandwonden zijn de zenuwuiteindes ook kapot. Mijn hoofd was volledig omzwachteld en ik heb nachten niet geslapen van de pijn, maar het allerergst is het voor de kinderen. Hun gehuil gaat door merg en been. Maar de stemmen van de verplegers bieden troost.”

Steun van De Melkerie

Lode Bogaert is onder de indruk van de verhalen van de brandwondenpatiënten. “Blij dat we hier vandaag enkele leden van de vriendenkring hebben mogen ontmoeten. Dankzij hun getuigenissen zijn we alleen nog maar meer gemotiveerd om geld in te zamelen. Voor wie er niet bij kan zijn, lieten we trouwens sponsorkaarten drukken van 25 euro. Al kunnen mensen ook een kleiner bedrag sponsoren. Die kaarten worden in een grote tombolapot gestopt en er vallen gesigneerde truitjes van De Melkerie te winnen.”

De proftrainingsgroep met Yves Lampaert, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Tim Declercq, Jonas Rickaert en Pieter Vanspeybrouck in de rangen is kind aan huis in de Carlito en steunt de actie ook.

Een inkomkaart voor de het sixtiesfeestje van Guidon4Life kost vijftien euro en is te verkrijgen in het café. Een bord spaghetti om 19 uur is inbegrepen in de prijs. Inschrijven voor Peloton4life kan via guidon4life@gmail.com. Sponsorkaarten zijn nog tot 15 december te krijgen in de Carlito, maar kunnen ook besteld worden door 25 euro over te schrijven op BE45 1030 5794 0289, met vermelding van naam en telefoonnummer.