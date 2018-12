Guidon for Life klokt af op 8.569 euro Sam Vanacker

19 december 2018

De actie Guidon for Life heeft alles samen 8.569 euro opgebracht voor de vriendenkring van het brandwondencentrum in Gent. Het ging om een tweedelige actie. Er werd een retrofuif georganiseerd in de Carlito en er werden sponsorkaarten verkocht voor een fietstocht naar Wachtebeke. Dinsdagochtend kloklsag 10 uur vertrokken Lode Bogaert en Joke Lannoo samen met een veertigtal fietsers vanuit Tielt richting Puyenbroeck, waar ze live op de radio het ingezamelde bedrag bekend maakten.