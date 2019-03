Groots herdenkingsjaar rond Briek Schotte staat in de steigers in Kanegem: aftrap met boekvoorstelling ‘Briek, de laatste Flandrien’ Sam Vanacker

21 maart 2019

15u22 0 Tielt Op 7 september 2019 is het precies honderd jaar geleden dat oerflandrien Briek Schotte het levenslicht zag in Kanegem. En die verjaardag wordt bijzonder stevig in de verf gezet. Een goed gevuld herdenkingsprogramma staat alvast in de steigers. De aftrap wordt gegeven op 6 april met een boekvoorstelling in de kerk van Kanegem.

De stad Tielt, de Vrienden van Briek Schotte uit Oudenaarde, brasserie Carlito, Pastorie Caeneghem en de Tieltse Gidsenkring bundelen de krachten voor een groots opgevatte jubileumviering. Onder meer een fiets-en wandeltocht, een theaterwandeling en een halve marathon staan dit jaar al op het programma. Absoluut hoogtepunt wordt een driedaags feestweekend op 6, 7 en 8 september.

‘IJzeren Briek’ reed twintig keer mee met de Ronde Van Vlaanderen en won die twee keer. Hij werd twee keer wereldkampioen en reed vier keer mee met de Tour. Na zijn carrière als renner werd hij een succesvol ploegleider. In 1996 werd in Kanegem het standbeeld ‘De Flandrien’ onthuld, gemodelleerd naar en in aanwezigheid van Briek Schotte.

De details van het feestweekend in september worden pas later dit jaar bekend gemaakt, maar als opwarmertje komt auteur en voormalig Tieltenaar Herman Chevrolet op 6 april naar de kerk van Kanegem om er de biografie ‘Briek! De laatste Flandrien’ voor te stellen. De datum van de voorstelling is bewust gekozen. Briek Schotte overleed namelijk op 4 april 2004, op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Hij werd 85.

Chevrolet wordt in de kerk van Kanegem geïnterviewd door gewezen sportjournalist Robert Janssens, in aanwezigheid oud-wielrenners Roger Decock en Jacques Deboever. De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. De boekvoorstelling start om 18 uur. Het boek zal ter plaatse te koop zijn voor 20 euro.