Groepsreis naar Gross-Gerau 04 april 2018

Naar aanleiding van de zestigste editie van de Europafeesten wordt tussen 17 en 20 augustus een groepsreis georganiseerd naar de Tieltse zusterstad Gross-Gerau in Duitsland. Niet toevallig vinden er tijdens dat weekend de jaarlijkse Wijnfeesten plaats. Er wordt geslapen op hotel. Het programma werd uitgewerkt door de stad in samenwerking met De Meibloem. Voor geïnteresseerden is er nu donderdag een infomoment om 18.30 uur in het stadhuis. Er kunnen maximaal 45 personen mee met de bus. (SVR)