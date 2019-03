Groepje milieubewuste Tieltenaars wil ecologische pop-upwinkel openen: “Vijf jaar geleden hadden we hier niet mee moeten afkomen, maar nu is de tijd rijp” Sam Vanacker

15 maart 2019

16u40 0 Tielt Het milieu en het klimaat zijn actueler dan ooit tevoren. Volgende week opent in Roeselare een nieuwe vestiging van biosupermarktketen Biovita, waar volop de kaart van het afvalarm winkelen getrokken wordt. Maar ook in Tielt beweegt er heel wat. Een groepje van vijf vrienden wil tegen deze zomer al een verpakkingsarme pop-upwinkel in Tielt openen.

Bert Reubens, Karen Ver Eecke, Sonja Van Bruwaene, Lies Huys (de echtgenote van Bert) en Wim Moyaert leerden elkaar kennen in de volkstuintjes van Tannekes Tuin. Meteen ontdekten ze dat ze hetzelfde groene gedachtengoed delen. Na een succesvolle eerste actie tijdens de Warmste Week beslisten de vijf om samen de vzw Wijzer Omgaan met de Planeet (kortweg WOP) op te richten. De volgende stap wordt een eigen verpakkingsarm winkeltje.

“Zoals we nu bezig zijn, kan het niet verder”, zegt Sonja Van Bruwaene. “Als we onze planeet willen redden, moet er dringend wat gebeuren. En daar willen wij ons steentje aan bijdragen. De mentaliteit van consument en producent moet veranderen. Je kunt zelfs geen komkommer meer kopen in de supermarkt zonder dat er plastic rond zit. Daar moeten we van af.”

“Zijn we wereldverbeteraars? Misschien wel. Maar ons verhaal is niet zwart-wit. We zijn geen vegetariërs en dragen geen geitenwollen sokken. Het gaat ons om bewustmaking.” Bert Reubens

Bert Reubens benadrukt dat vzw WOP een genuanceerd verhaal wil brengen. “Zijn we wereldverbeteraars? Misschien wel. Maar ons verhaal is niet zwart-wit. We zijn geen vegetariërs en dragen geen geitenwollen sokken. We gaan evenmin producenten of consumenten met de vinger wijzen, maar we willen voor bewustmaking zorgen rond de gevolgen van massaconsumptie en alternatieve middelen aanreiken. Zelf yoghurt of wasmiddelen maken is bijvoorbeeld een kleine moeite.”

“Om die kennis te delen en de het bewustzijn rond duurzaamheid uit te dragen willen we een fysieke pop-upzaak openen, die het midden houdt tussen een winkel met lokale producten en een ontmoetingsplaats. We zijn nog volop op zoek naar een locatie, maar de bedoeling is om aan het begin van de zomer te starten met de zaak en die enkele dagen per week te openen. Aangezien we nog alle vijf ook werken, zullen we met een beurtrolsysteem werken.”

Volgens Lies Huys leeft het initiatief nu al sterk. “We krijgen nu al veel telefoontjes van mensen die er mee hun schouders onder willen zetten. En uiteraard willen we het ijzer smeden terwijl het heet is. Pakweg vijf jaar geleden gingen we hier nog niet mee moeten afkomen. Enerzijds is het klimaat en bij uitbreiding het milieu nog nooit zo actueel geweest, anderzijds staan we aan het begin van een nieuwe legislatuur.”