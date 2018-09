Groen trekt met onvolledige lijst naar de kiezer 05 september 2018

Op 14 oktober trekt Groen Tielt met veertien namen naar de Tieltse kiezers. Zoals bekend doen ze dat dit keer op eigen houtje, zonder voormalige kartelpartner sp.a. An Vanden Bussche wordt lijsttrekker, Lut Dornez duwt de lijst. "We hebben bewust gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit", zegt An Vanden Bussche. "Groen heeft overal in Vlaanderen de wind in de zeilen en net zoals onze voorzitter Meyrem Almaci geloven we dan ook in een groene zondag op 14 oktober 2018. We willen van Tielt weer een gezellig, leefbaar en bruisend stadje maken, met aandacht voor alle inwoners. De Tieltenaren hebben genoeg van de politieke spelletjes binnen het stadsbestuur. De verdeeldheid is groot en dat brengt Tielt tot stilstand. Groen wil een eerlijk en positief verhaal brengen." (SVR)