Groen roept burgers op om mee na te denken over beleidskeuzes in werkgroepen Sam Vanacker

06 maart 2019

16u24 0 Tielt De Tieltse Groenen gaan vier werkgroepen oprichten waar groene beleidsinitiatieven voorbereid zullen worden. Dat laat voorzitter Filip De Bruyne weten. De Bruyne staat op 26 mei op de elfde opvolgersplaats op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen.

“Na de voorstelling van het bestuursakkoord komt het er nu op aan om de groene intenties te vertalen naar concrete beleidsacties. Daarom gaan wij in de komende weken onze vier werkgroepen die ook al naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen actief waren terug activeren”, aldus De Bruyne.

“Op die vergaderingen gaan we in dialoog met geïnteresseerde en geëngageerde burgers. Het doel is om elkaar te inspireren. Er worden concrete projecten en dossiers voorbereid, die vervolgens besproken worden op de maandelijkse Algemene Vergadering van Groen Tielt. Ons gemeenteraadslid An Vanden Bussche brengt daarna de dossiers op de gemeenteraad of bespreekt ze verder met de bevoegde schepen.”

Groen Tielt heeft vier werkgroepen: met name Vergroening, Socio-cultureel, Mobiliteit/Lokale economie en Vrije Tijd/Evenementen. Wie interesse heeft om een van de vergaderingen bij te wonen, kan contact opnemen via filip.debruyne@groentielt.be of 0479/62.39.65.