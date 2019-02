Groen bezorgt 700 pendelaars een ‘Valentrein’-kaartje Sam Vanacker

14 februari 2019

12u01 0 Tielt Groen heeft 14 februari omgedoopt tot ‘Valentrein’ en ook de Tieltse afdeling deed mee aan de ludieke actie. Donderdagochtend vatten de bestuursleden post aan het station, waar ze zevenhonderd pendelaars bedankten met een Valentreinskaartje.

“De cijfers van De Lijn en de NMBS zijn bedroevend”, vindt voorzitter Filip De Bruyne. “Al te vaak raken mensen niet op tijd op hun werk of school. Wie dagelijks de moed opbrengt om het openbaar vervoer te nemen, verdient daarom een hart onder de riem. Pendelaars maken de meest ecologische keuze en met Groen willen we ervoor zorgen dat dit ook de meest logische keuze wordt. Investeringen in trein, tram en bus moeten de komende jaren fors de hoogte in, zodat het openbaar vervoer de voorkeur krijgt op de auto. Samen met forse investeringen in fiets- en wandelpaden is dit de enige juiste weg naar een duurzame toekomst.”