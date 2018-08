Gratis festival in Paterspark 01 augustus 2018

Het gratis Green on Red-festival in het Paterspark is op zaterdag 25 augustus aan de achtste editie toe. Om 16.30 uur opent indieband Bagudebastard, met Tieltenaren Sam Hinnekens en Tore Snauwaert in de rangen. Om 18 uur komt het ietwat zwaardere genre aan bod met coverband Whiite Ballot , gevolgd door singer-songwriter Bruno Deneckere en instrumentalist Nils Decaster. Om 21.30 uur is het de beurt aan het Tieltse powertrio Massokids.Afsluiten gebeurt met de nederlandstalige rockcovers van Kräkers. In de vooravond zorgen The Gambits tussen de optredens door voor de sfeer. Nieuw dit jaar is dat het socialistische festivalletje uitpakt met een graffitiwedstrijd. Voor de kinderen is er een grimestand en een springkasteel. (SVR)