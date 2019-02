Graafwerken met kraantje veroorzaken gaslek LSI

15 februari 2019

13u16

Bron: LSI 0

Op de Schuiferskapelsesteenweg in Tielt is vrijdag rond 11.15 uur een gaslek ontstaan. Een kraantje van een aannemer stootte er bij graafwerken in de buurt van enkele nieuwbouwwoningen in aanbouw op een gasleiding. De brandweer snelde ter hulp, maar stelde vast dat het om een leiding op lage druk ging en er dus geen echt explosiegevaar was. Technici van netwerkbeheerder Eandis kon het lekje snel herstellen. De hinder bleef beperkt.