Gouverneur schorst akkoord collegesite BREUK BINNEN BESTUURSMEERDERHEID IN TIELT IS COMPLEET SAM VANACKER

20 juni 2018

02u42 0 Tielt Gouverneur Carl Decaluwé verwijst het akkoord rond de ontwikkeling van de collegesite naar de prullenmand. Daarmee kan de aanbesteding voorlopig niet uitgevoerd worden en haalt meerderheidspartij sp.a haar slag thuis. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) en schepen Veerle Vervaeke (Open Vld) zijn teleurgesteld, maar geven de strijd niet op.

Begin maart zag het er nog naar uit dat er na ruim dertien jaar stilstand eindelijk schot in de zaak zou komen. De blinde vlek van 15.000 vierkante meter in het centrum van Tielt zou een 'monument van de toekomst' worden met een ondergrondse parking, 5.000 vierkante meter aan winkelruimte en appartementen. Els De Rammelaere (N-VA), Veerle Vervaeke (Open Vld) en Pascale Baert (Iedereen Tielt) kondigden toen trots aan dat er een protocolakkoord was en dat de ontwikkeling toegewezen zou worden aan de - speciaal voor het project gestarte - projectontwikkelaarscluster THV Kortrijkstraat. Maar dat was buiten de sp.a gerekend. Op een chaotische gemeenteraad eind maart stemde de sp.a met de steun van oppositiepartij CD&V tegen de gunning, waarna het aan de advocaten van de gouverneur was om te beslissen wie gelijk had. Die heeft nu beslist om het akkoord te schorsen.





Contractuele voorakkoorden

"We betreuren dat het zover moest komen", zegt schepen Simon Bekaert (sp.a). "Maar de plannen betonneren in contractuele voorakkoorden waardoor alle toekomstige inspraak uitgeschakeld wordt, kan niet door de beugel. Niet de belangen van de stad maar die van de private ontwikkelaars stonden voorop. Bovendien is het project te groot en te duur. Het zou de leegstand in de Kortrijkstraat niet vooruithelpen, integendeel. Een stad van 20.000 inwoners zit heus niet te wachten op een ondergrondse supermarkt."





Burgemeester Els De Rammelaere reageert teleurgesteld, maar geeft niet op. "Deze schorsing betekent niet dat alle werk nu in de vuilnisbak ligt. Alles is correct en volgens de letter van de wet verlopen. We hebben nog dertig dagen de tijd om een verantwoordingsnota in te dienen bij minister Liesbeth Homans (N-VA) en dat zullen we doen ook. Zij kan de beslissing van de gouverneur mogelijk terugdraaien." Schepen Veerle Vervaeke haalt een tweede optie aan. "Mogelijk zetten we de beslissing op de agenda van de volgende gemeenteraad. Als dat punt bekrachtigd wordt, dan kunnen we weer vooruit." Al is dat laatste lang niet zeker. Als oppositiepartij CD&V dan opnieuw de kant kiest van sp.a, kan de gunning niet uitgevoerd worden. En dan is het nog zeer de vraag hoeveel geduld projectontwikkelaarscluster THV nog over heeft. "Dat zou heel jammer zijn voor Tielt. Met man en macht hebben we gewerkt aan het dossier", gaat Vervaeke verder. "En de sp.a was trouwens telkens aanwezig bij de vergaderingen. Of ze ook bij de les waren is een andere zaak. Ze weten dat we dit protocolakkoord nodig hebben alvorens we naar de burgers kunnen stappen met de plannen. Hun argumentatie houdt geen steek en ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat er andere motieven spelen in dit verkiezingsjaar."