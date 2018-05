Goedkoper type hout voor nieuwe jeugdlokalen 05 mei 2018

Tijdens de gemeenteraad heeft oppositieraadslid Hedwig Verdoodt (CD&V) opgemerkt dat er een goedkopere soort hout zal gebruikt worden voor de jeugdlokalen, wat neerkomt op een besparing van 45.000 euro. "Blijkbaar wordt nu geopteerd voor lariks in plaats van voor accoya. Nochtans wijst opzoekwerk uit dat accoya enorm duurzaam is en haast geen onderhoud vergt. Vanwaar die keuze? Wat scheelt 45.000 euro op een investering van 1,4 miljoen?" Verdoodt beschuldigde de meerderheid ervan te kiezen voor de snelste oplossing met de verkiezingen in het vooruitzicht. Schepen Veerle Vervaeke (Open Vld) reageerde: "De leverancier heeft laten weten dat men op dit moment nog niet klaar is voor de productie van grote panelen gelijmd accoyahout. Dus noodgedwongen kiezen we voor larikshout. Dat is alles." (SVR)