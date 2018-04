Gildhof krijgt Herman Verscheldenzaal 14 april 2018

Het Vossenhol, zoals het kelderzaaltje van CC Gildhof nu heet, zal bij de heropening van het cultuurcentrum omgedoopt worden tot de Herman Verscheldenzaal. Dat maakte cultuurschepen Guido Mehuys (sp.a) bekend. Daarmee wordt een blijvende hulde gebracht aan de bevlogen man die Theater Malpertuis stichtte en grootbracht. "Wijlen Herman Verschelden is in de jaren zestig begonnen met Malpertuis in de kelder van het Gildhof. Het lijkt me dan ook passend dat precies dat keldertheater straks zijn naam draagt. We voorzien ook een pancarte met wat uitleg over zijn carrière." (SVR)