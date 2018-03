Gildhof (dit keer écht) asbestvrij CULTUURCENTRUM TE BEZICHTIGEN OP ERFGOEDDAG IN APRIL SAM VANACKER

15 maart 2018

02u48 0 Tielt Cultuurcentrum Gildhof is eindelijk helemaal asbestvrij. Tegen eind april moet het grootste deel van de herinrichting achter de rug zijn. De eerste grote voorstellingen zouden in september kunnen plaatsvinden.

Het asbestspook lijkt dit keer definitief verjaagd uit het Tieltse cultuurcentrum. Op 12 november 2015 werd het gebouw hermetisch afgesloten wegens verontrustend hoge asbestwaarden.





Drie afgelaste cultuurseizoenen, een juridisch conflict en ruim 2,3 miljoen euro later zijn de laatste saneringswerken achter de rug en is het eindelijk weer veilig om in de schouwburgzaal rond te lopen zonder mondmasker en beschermend pak. De zaal is onherkenbaar veranderd.





"De schouwburg, de Desseynzaal, het Vossenhol en de zolderruimtes werden grondig aangepakt", opent schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld).





"De zetels, het tapijt, de wandbekleding, alle houtwerk, het akoestische plafond,... Alles is eruit. De overblijvende, naakte ruwbouw werd daarna grondig gereinigd. Dat gebeurde in onderdruk, terwijl de mogelijk asbesthoudende lucht weggezogen en gefilterd werd. In de laatste fase werden meer dan 125 kleefstalen genomen en zijn er zo'n 15 luchtmetingen, telkens van vier uur, uitgevoerd door verschillende instanties. Niets werd aan het toeval overgelaten. Grondiger te werk gaan, kon niet. Ik durf beweren dat de lucht die we hier nu inademen gezonder is dan de buitenlucht. De heropbouw kan starten."





Minder zitplaatsen

"We maken van de gelegenheid gebruik om de zaal in een moderner jasje te steken", gaat uitvoerend directeur Rik Demoen verder. "Zo komen er nieuwe zeteltjes met 10 centimeter meer beenruimte, een nieuwe, moderner ogende lambrisering, een nieuw podium en nieuwe theatertechnieken. Door de extra beenruimte vallen er weliswaar vijftig zitplaatsjes weg, waardoor de capaciteit van de zaal op 450 man komt. De herinrichting zal tegen 22 april af zijn, maar de technieken zullen pas in september op punt staan. De zaal zal dus al gebruikt kunnen worden door kleinere groepen vanaf april, maar grote producties zullen moeten wachten tot september. "





Historische gewelven

"Doordat de toneelzaal volledig gestript werd, zijn de historische gewelven in de zaal nu ook tijdelijk zichtbaar", geeft cultuurschepen Guido Mehuys (sp.a) nog mee. "Om de Tieltenaars de gelegenheid te geven om dit stukje bouwkundig erfgoed - het Gildhof dateert uit 1905 - te komen bewonderen, openen we de zaal voor het publiek op erfgoeddag zondag 22 april."