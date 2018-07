Gezocht: zeug Charlotte DIERENACTIVISTEN VALLEN SLACHTHUIS TIELT BINNEN EN NEMEN ÉÉN VARKEN MEE HANS VERBEKE

06 juli 2018

02u39 0 Tielt "Ongeoorloofd en onverantwoord", zo omschrijft de zaakvoerder van het slachthuis Debra Meat de inval die gisteren plaatsvond in zijn bedrijf. Zestig hoofdzakelijk Franse dierenrechtenactivisten kwamen er protesteren tegen het slachten van varkens. Ze namen ook een zeug van 125 kilogram mee die ze de naam Charlotte gaven. "Ik hoop dat het dier de 'reddingsoperatie' overleeft", zegt de slachthuisdirecteur.

Iets na vier uur gisterenmorgen. Activisten van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animale en de Belgische organisatie Bite Back forceren een deur van het exportslachthuis Debra Meat in Tielt. Zestig actievoerders drongen binnen in de loszone van de varkens. Een aantal ketende zich vast aan de installaties. "Het slachthuis van Tielt is uitgerust met camerabewaking na een eerder schandaal maar eigenlijk wordt hier niks anders gedaan dan de situatie van uitgebuite dieren verslechteren", klonk het. "Een mooie dood onder videotoezicht is niet wat wij willen. Het is tijd dat deze nutteloze slachtingen beëindigd worden." Politieploegen uit verschillende zones, tot zelfs Arro Ieper toe, snelden massaal naar het slachthuis.





"We hebben zonder problemen de activisten kunnen losmaken die zich vastgeketend hadden", zegt Claude Vandepitte, de grote baas van de politiezone Regio Tielt. "Iedereen werd geïdentificeerd, het gaat overwegend om Franse onderdanen. Omwille van het grote aantal actievoerders zullen de verhoren op een later tijdstip plaatsvinden. Onder politiebegeleiding werden ze naar de Frans-Belgische grens geleid." Thomas De Roover-De Brauwer, de zaakvoerder van het slachthuis, betreurt de actie. "We zijn enorm verrast maar ook geschrokken en verbolgen over de manier waarop de actievoerders ons bedrijf zijn binnengedrongen. Eén varken werd hardhandig aangepakt, het dier werd over een hok gesleurd en meegenomen. Het varken werd in een bestelwagen geladen die daarna snel is weggereden. We vragen ons af of het dier in kwestie dit zal overleven. Een levend varken dat zo behandeld wordt, kan door een stressreactie zomaar doodvallen."





Het exportslachthuis Debra-Meat kwam vorig jaar in het nieuws toen dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden vrijgaf waarop te zien was hoe varkens werden mishandeld. Het bedrijf moest toen een tijdje dicht. Na extra maatregelen die de mishandeling van dieren moeten voorkomen, gaf Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) groen licht om de activiteiten te hervatten. Het slachthuis Debra Meat voert sindsdien naar eigen zeggen een transparant beleid en laat regelmatig bezoekers toe.





Vandaag beslist het bedrijf of het klacht indient tegen de activisten. Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) deed dat gisteren alvast wél. "Actievoeren, is geoorloofd, maar niet op deze manier", zegt Weyts. De actievoerders riskeren gerechtelijke vervolging voor inbraak, dierenmishandeling en diefstal van het varken.