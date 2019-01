Gestolen bestelwagen en aanhangwagen van Tieltse carrossier teruggevonden in Nederland Koperdieven sloegen begin december op identieke wijze ook al toe in Dendermonde Hans Verbeke

24 januari 2019

19u15 0 Tielt De gangsters die begin deze week vijf ton koper pikten bij het recyclagebedrijf Dhondt in Tielt, pleegden begin december een identieke roof bij het recyclagebedrijf Alfamet in Dendermonde. De gestolen bestelwagen en aanhangwagen die ze gebruikten om het koper te vervoeren, werd woensdagavond teruggevonden in het Nederlandse Weert. Da’s de plek waar ook de vrachtwagen werd achtergelaten die bij de roof in Dendermonde werd gebruikt.

Carrossier Werner Deruddere (50) uit Tielt kreeg woensdagavond het telefoontje waar hij sinds dinsdagmorgen zo op hoopte. “Een man uit Nederland hing aan de lijn, met de melding dat hij tijdens een wandeling onze bestelwagen en aanhangwagen had zien staan”, vertelt Deruddere. “Die waren maandagnacht gestolen door gangsters die vervolgens bij ons buurbedrijf Dhondt Recycling vijfduizend kilogram koper gingen stelen. Onze voertuigen dienden om de buit te vervoeren.” Bestelwagen en aanhangwagen werden dus teruggevonden in Weert, een stadje in Nederlands-Limburg dat bij veel Vlamingen gekend is omwille van het vakantiepark Weerterbergen. “Het koper lag er niet meer in”, weet Werner. “De wandelaar vond het raar dat onze voertuigen daar stonden, op een verlaten zandwegel. Hij nam er foto’s van, ging naar huis, zette zich aan z’n pc en begon te googelen. Zo ontdekte hij het opsporingsbericht dat we na de diefstal verspreidden via Facebook. Daarop belde hij eerst de politie en daarna kreeg ik een belletje.”

Beloning voor melder

Deruddere slaakte een zucht van opluchting en is bijzonder tevreden dat zijn bestelwagen en aanhangwagen terecht is. “Een collega-takelaar uit Nederland heeft ze nu op zijn terrein staan. De daders zullen wel voor wat schade gezorgd hebben, maar dat is nu niet het belangrijkste. Wij zijn heel tevreden dat de voertuigen straks weer bij ons zijn. Wanneer dat zal zijn, moet nog blijken. Ik heb de politie gezegd dat ze eerst een grondig sporenonderzoek moeten doen. Misschien leidt dat tot identificatie van de daders en eventueel goed nieuws voor Ulrike Dhondt, de zaakvoerster van ons bestolen buurbedrijf. En voor de melder voorzie ik zeker nog een beloning. Ik heb die man al verschillende keren aan de lijn gehad en ben ‘m enorm dankbaar.”

Identieke roof in Dendermonde

Intussen is duidelijk dat de dieven die in Tielt toesloegen, dat begin december vorig jaar ook al deden bij het recyclagebedrijf Alfamet in Dendermonde. Ook daar stalen de daders eerst een vrachtwagen bij een buurbedrijf. De omheining van Alfamet werd met een slijpschijf opengemaakt. Op het terrein gebruikten de gangsters vervolgens een bandenkraan om de omheining, waar 11.000 volt op zat, aan flarden te rijden. Daarna was de weg vrij om bij Alfamet met liefst zes ton koper aan de haal te gaan. Van de buit, die een waarde heeft van zowat 25.000 euro, is nog altijd geen spoor. “Maar de vrachtwagen die gebruikt werd om het koper te vervoeren, werd enkele uren na de feiten ook achtergelaten in het Nederlandse plaatsje Weert, vlak over de grens”, weet Pieter De Saedeleir, medezaakvoerder van Alfamet.

Teveel gelijkenissen om toeval te zijn

De vindplaats - in het stadje Weert (Nederlands-Limburg) - van de voertuigen die zowel bij de feiten in Tielt als die in Dendermonde betrokken waren, is dezelfde. Op camerabeelden in beide bedrijven zijn twee daders te zien, hun gestaltes komen overeen. Het is dankzij de beelden ook duidelijk wie de leidinggevende is, zowel in Tielt als in Dendermonde. In beide gevallen gaat het om dezelfde persoon. Daarnaast zijn er nog een aantal elementen die de speurders er toe doen besluiten dat het om dezelfde daders gaat. Het is dan ook logisch dat één team rechercheurs - dat van Tielt - de dossiers van beide diefstallen bundelt en verder onderzoekt. Er zal ook worden samengewerkt met Nederlandse speurders.