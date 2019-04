Gesloopte Regina Pacis-site wordt afgesloten met Tieltse taferelen uit WOI Sam Vanacker

02 april 2019

Er komt een semipermanente fototentoonstelling rond de Eerste Wereldoorlog in Tielt ter hoogte van de site van de gesloopte gebouwen van Regina Pacis. In de plaats van de werf af te sluiten met klassieke herashekkens gaat de Tieltse Bouwmaatschappij er 66 fotopanelen plaatsen. Hoe lang de tentoonstelling er blijft staan hangt af van ontwikkeling van de collegesite.

Het idee voor de originele afsluiting is van Simon Bekaert, voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij. “Sinds de sloop afgerond is zitten we met een gat van zeventig meter in de Ieperstraat. Klassieke hekkens zijn niet erg aangenaam in het straatbeeld, dus beslisten we om er een tentoonstelling van te maken, in afwachting van de ontwikkeling van de collegesite.” Hoe lang de panelen zullen blijven staan is nog zeer de vraag. “Als we eerlijk zijn spreken we toch minstens over een paar jaar.”

Bekaert ging voor de meeste beelden te rade bij de Heemkundige Kring van Tielt, terwijl ook een aantal van de foto’s uit de privécollectie van Paul Bekaert komen. “De grote herdenkingsplechtigheden rond de Eerste Wereldoorlog liggen dan wel achter ons, voor Tielt blijft het een historisch belangrijke periode. Stefan De Smet, Berenice Vanrenterghem en ik hebben een mooie selectie gemaakt van foto’s uit het straatbeeld in die tijd. Zo zien we onder andere beelden van krijgsgevangenen op de markt, het gehavende Gildhof, het station en De Bron.”

De Tieltse Bouwmaatschappij startte eind 2018 met de sloop van de bouwvallige gebouwen van Regina Pacis, in de eerste plaats omwille van de veiligheid. Wat er op termijn met de site zal gebeuren valt af te wachten. Oorspronkelijk was er sprake van een gebouw met 33 appartementen, maar als het vorig jaar voorgestelde plan voor de collegesite er alsnog ongewijzigd door komt dan zou de site dienst kunnen doen als in-en uitrit voor een ondergrondse parking.