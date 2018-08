Gemeente niet happig op (na)zomerbar 18 augustus 2018

02u51 0 Tielt De zomervakantie loopt stilaan op z'n einde, maar als het aan de uitbater van café d'Hespe in Tielt ligt, krijgen we er straks nog een nieuwe (na)zomerbar bij in Pittem.

Jeppe Verdoodt heeft plannen voor een pop-upbar in Pittem. De jonge cafébaas heeft zijn oog laten vallen op het voormalige restaurant Chambord in de Tieltstraat en nam al contact op met het gemeentebestuur van Pittem.





Maar volgens bevoegd schepen Peter Gelaude (CD&V) is de kans dat de zomerbar er effectief komt bijzonder klein. "Toen we de vraag ontvingen, hebben we het voorstel eigenlijk onmiddellijk afgewezen met het schepencollege. Jeppe zou een negatieve reactie op mail moeten hebben gekregen, maar blijkbaar is daar ergens wat fout gelopen. Sindsdien is hij hier een paar keer over de vloer geweest en het staat hem vrij om een aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning. Maar aangezien het om een zonevreemd restaurant in een landelijk gebied gaat, zal die vergunning er niet komen. Gelijkaardige aanvragen in die buurt werden ook telkens afgewezen. Nu zal dat niet anders zijn, zeker als je bedenkt dat buurtbewoners zich nu al zorgen maken over geluids- en verkeersoverlast. De uitbating van een gewone horecazaak op die locatie, weliswaar zonder uitbreidingsmogelijkheden ten opzichte van het vroegere restaurant, behoort eventueel wel tot de mogelijkheden." Jeppe Verdoodt van zijn kant wil de zaken niet op de spits drijven, maar naar verluidt is hij niet van plan om zijn plannen nu al op te bergen. Hij hoopt alsnog in het najaar te kunnen openen. (SVR)