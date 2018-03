Gemeenschapsonderwijs in Tielt viert 70 jaar CONCIËRGE HERLINDA (67) IS ER AL BIJ SINDS HAAR KLEUTERTIJD SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

29 maart 2018

02u54 0 Tielt Het gemeenschapsonderwijs in Tielt blaast dit jaar zeventig kaarsjes uit en pakt uit met een tentoonstelling voor oud-leerlingen tijdens de opendeurdag van 5 mei. Dan worden foto's en documenten aan het grote publiek getoond.

Sinds de kerstvakantie is leerkracht Ruth De Rammelaere op zowat elk vrij moment achter de scanner te vinden. Ze houdt zich bezig met het digitaliseren van foto's en documenten. De teller staat nu op meer dan duizend. Een groot deel is nu al te raadplegen op de Facebookpagina 'Zeventig jaar Atheneum Tielt'. "We hebben er wat stof en spinnen voor moeten trotseren, maar het meeste materiaal is nog in uitstekende staat. Het mooiste om te zien is de evolutie van de mensen op de foto's. Je ziet de klederdracht en de haarstijlen veranderen, maar ook de manier waarop foto's genomen worden zie je langzaam veranderen", zegt Ruth. "De bal is trouwens aan het rollen gegaan. Sinds de Facebookpagina gestart is, krijgen we voortdurend nieuwe beelden binnen. Eén van de leukste foto's die we gevonden hebben, is ongetwijfeld die van Herlinda (zie onder). De oudste foto is er eentje van de stichters in 1949."





Discriminatie

De oorspronkelijke rijksschool werd in 1947 opgericht in een voormalige schoenfabriek in de Gruuthusestraat. Officieel werd de school gesticht om een pluralistischer aanbod te creëren in Tielt, maar in de praktijk betekende de RMS vooral een veilige haven tegen de invloed van de sterke katholieke zuil. "Discriminatie tegen kinderen met een socialistische of liberale achtergrond was meer regel dan uitzondering in die tijd", weet Erwin Blondeel, voorzitter van de Schoolraad. "Tijdens misvieringen moesten die kinderen apart zitten of mochten ze niet meezingen. Dat is nu gelukkig verleden tijd." Mede onder impuls van toenmalig directeur Armand Coppens wordt de school uitgebreid tot een Koninklijk Atheneum en in 1968 wordt de campus in de Stationsstraat in gebruik genomen. Dan komen de absolute gloriejaren, met een piek van bijna 900 leerlingen in 1976. Vandaag telt KA Campus De Reynaert zo'n 240 leerlingen. Aan oud-leerlingen is alvast geen gebrek. De allertrouwste is ongetwijfeld Herlinda Casteleyn (67). Zij is al sinds haar kleutertijd verbonden met de school. "Op driejarige leeftijd ben ik hier in het kleuter gestart, maar ik heb hier ook mijn middelbaar doorlopen. Op mijn 23ste begon ik hier te werken als kok en later als conciërge. Vandaag ben ik MVD (meesters-vak en dienstpersoneel, nvdr.). 44 jaar werk ik hier intussen", lacht Herlinda. "Eigenlijk had ik al met pensioen kunnen zijn, maar ik kan deze school gewoon niet meer missen. Ik ken het hier als mijn broekzak en intussen zitten mijn kleinkinderen hier ook", zegt Herlinda.Dé blikvanger op de tentoonstelling op 5 mei wordt ongetwijfeld een metersgroot logo van de school. "Op een bord van drie op twee meter gaan er duizenden pasfotootjes samen het schoollogo vormen. Aan de oud-leerlingen om er zichzelf in terug te vinden."