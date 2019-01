Geld en juwelen weg bij inbraak LSI

19 januari 2019

15u36

Bron: LSI 0

Bij een inbraak in een woning in de Sneppewegel in Tielt, vlakbij de Poelberg, is vrijdagnacht ingebroken. De dader(s) sloeg(en) achteraan de woning een ruit stuk en doorzochten de volledige woning. Er verdwenen geld en juwelen. De diefstal kon vrijdagnacht rond 1u vastgesteld worden.