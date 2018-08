Gebruik Facebook neemt toe bij politiezones 14 augustus 2018

Facebook is sinds dit jaar het meest gebruikte socialemediakanaal bij de Vlaamse politiezones. Dat blijkt uit een kwantitatief onderzoek van het Tieltsesocialemediaburo.be. Tachtig procent van de Vlaamse politiezones heeft inmiddels een eigen Facebookaccount, tegenover een aanwezigheid van 68 procent op Twitter. In april en mei postten de politiezones gemiddeld 22 berichten online, meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2017. Bij ons postte de politiezone RIHO in april en mei 48 berichten op haar Facebookaccount, die 9.891 volgers heeft. De politiezone Tielt is dan weer erg actief op Twitter (70 berichten voor 1.916 volgers), maar heeft voorlopig geen Facebookaccount. (SVR)