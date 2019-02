Gebouw dagverzorgingscentrum Kenhoft verkocht, OCMW geeft 23 senioren straks onderdak in administratief centrum: “Geen paniek, we gaan er op vooruit” Sam Vanacker

27 februari 2019

20u22 0 Tielt Dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft van het Tieltse OCMW moet het huidige gebouw in de Volderstraat verlaten. Het gebouw is verkocht en de nieuwe eigenaars willen er zelf gaan wonen. In afwachting van de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum zullen de senioren de komende jaren terecht kunnen op de benedenverdieping van het administratief centrum van het OCMW.

Huyse Kenhoft zit al ruim vier jaar op de huidige locatie in de Volderstraat, een particuliere woonst die tot op heden door het OCMW gehuurd wordt. 23 senioren met verschillende zorgbehoeftes komen er dagelijks over de vloer. Tot 2014 was het dagverzorgingscentrum nog in Beukenhove gevestigd, maar inmiddels is daar een schooltje gevestigd. “Eigenlijk werd deze locatie destijds al gezien als een soort tussenoplossing in afwachting van een nieuw dagverzorgingscentrum”, legt schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) uit. In zekere zin gaan we nu over naar een andere, betere tussenoplossing.”

Te krap

“Begin 2018 al kregen we een brief van de eigenaar waarin te lezen stond dat het gebouw verkocht zou worden. Toen hebben we de mogelijkheid gekregen om het pand te kopen. Dat hebben we niet gedaan om de eenvoudige reden dat het te klein is. Met 23 senioren in dezelfde ruimte is het hier vaak bijzonder krap. Er waren toen nog twee mogelijkheden. Ofwel bereikten we een akkoord met de nieuwe eigenaar en konden we nog een paar jaar blijven, ofwel moesten we een andere tussentijdse oplossing zoeken. Het is het tweede geworden. Ten laatste tegen 1 november moeten we hier weg zijn. Maar paniek is niet aan de orde. We gaan er zelfs op vooruit gaan.”

Spreekkamers OCMW in containers

“Een nieuw pand huren in Tielt dat groot genoeg is bleek onmogelijk”, gaat Baert verder. “Dus hebben we beslist om de benedenverdieping van het administratief centrum van de Zorgvereniging en het OCMW in de Deken Darraslaan om te vormen tot dagverzorgingscentrum. De locatie leent zich daar perfect toe. Er zijn beneden twee grote, open leefruimtes terwijl er op de bovenverdieping nog plaats zat is voor het administratief personeel. De burelen verhuizen we naar boven, waar we de spreekkamers voor de cliënten omvormen tot bureauruimtes.”

Rest de vraag waar het cliënteel van het OCMW dan heen moet. “De balie op de benedenverdieping verdwijnt en komt in het Sociaal Huis aan de overkant van de straat. Achteraan op de parking gaan we containers plaatsen waarin de medewerkers in alle discretie gesprekken met de cliënten kunnen voeren.”

Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over het plan. “Zowel voor de werking van het dagverzorgingscentrum áls van de sociale dienst heeft deze ‘tijdelijke’ overbrenging een veel te grote impact. Het gebouw is niet voorzien om als dagverzorgingscentrum te dienen. Had men vorig jaar het gebouw aangekocht dan was er geen enkel probleem geweest”, zegt Birger De Coninck (sp.a). “We roepen de meerderheid op om naar een betere tijdelijke oplossing te zoeken. Zo kan de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum ook zonder tijdsdruk worden aangepakt en kunnen er weldoordachte beslissingen worden genomen.”

Dubbel zo groot

Pascale Baert is er echter van overtuigd dat de oplossing zelfs een verbetering wordt. “We hebben vorige week de familie en de gebruikers ingelicht. Eerst was er wat scepsis, maar toen ze het fijne van de plannen te horen kregen had niemand er een probleem mee.” Dat wordt bevestigd door Veronique Desplenter, de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum. “De ruimte is twee keer zo groot als hier, waardoor we veel gedifferentieerder zullen kunnen werken. Hier zitten verschillende leeftijden en mensen met verschillende zorgbehoefte allemaal door elkaar, terwijl we veel liever met homogene groepen zouden werken. Bovendien gaan we ook twee aparte slaapkamers ter beschikking hebben voor mensen die een dutje willen doen, terwijl we er nu maar eentje hebben. Een van onze vaste gebruikers vertelde me dat hij geen probleem had met de verhuis, zolang de mensen dezelfde zouden blijven. En dat blijven ze uiteraard.”

Hoe lang Huyse Kenhoft in het administratief centrum zal blijven is niet duidelijk. “Op een termijn ga ik me niet vastpinnen. Al ligt de locatie van ons nieuwe dagverzorgingscentrum zo goed als vast. We blijven op de site waar ook de serviceflats van residentie Ampe staan, al zijn we nog samen met de architect aan het nadenken over de precieze inplanting. Feit is dat we de voorbije jaren twee miljoen euro opzij hebben gezet voor deze nieuwbouw. We gaan er zo snel als mogelijk werk van maken.”