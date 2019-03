Geboortedorp Danneels in de rouw: ‘Heel Kanegem zal hem missen’ Sam Vanacker

14 maart 2019

15u31 0 Tielt Kardinaal Godfried Danneels is niet meer. Danneels woonde dan wel in Mechelen, maar hij bleef de band met de mensen uit zijn geboortedorp Kanegem altijd onderhouden. “Hoe druk hij het ook had, hij maakte altijd tijd voor een praatje, zelfs al hadden we hem jaren niet gezien”, vertelt buurvrouw Monique. “Kanegem is in de rouw.”

“Godfried was een jongen die niet zo vaak buiten op straat speelde”, vertelt Monique De Necker (86). Zij en haar oudere zus Hilda (90) wonen al hun hele leven in de Kanegemstraat, pal tegenover het geboortehuis van Godfried Danneels. “Godfried was de oudste in een gezin met zes kinderen. Zijn vader Hendrik Danneels was onderwijzer aan de Kanegemse dorpsschool. Ik ging vaak samen met zijn zussen mee om melk naar de boer. Hij en ik zijn van hetzelfde jaar en zaten samen in de kleuterklas. Al heeft dat niet zolang geduurd, want Godfried was ne rappen en hij mocht het tweede studiejaar volledig overslaan. Van dan af zat hij altijd bij oudere en grotere kinderen.”

Altijd tijd voor een praatje

De zussen De Necker hebben de carrière van Danneels nauwlettend gevolgd. “Toen hij kans maakte paus te worden liepen de televisieploegen hier de deur plat”, weet Hilda nog. “Het was een heel slimme mens die heel veel gepresteerd heeft in zijn leven. Maar tegelijk vergat hij nooit waar hij vandaan kwam. Pastoors kwamen indertijd doorgaans uit rijkere families, maar Godfrieds moeder was een gewone bakkersdochter en haar zoon is altijd een man van het volk gebleven.”

“We zagen hem niet vaak meer de laatste tien jaar, maar telkens hij in Kanegem was maakte hij tijd voor ons. Binnenkomen in huis bij mensen deed hij uit principe nooit, maar dat maakte hem er niet minder hartelijk op. Toen hij al bisschop was zijn we in de kathedraal van Antwerpen geweest voor een viering van de Sint-Eligiusgemeenschap. Nadien zijn we achterin nog bij de kardinaal geweest. Godfried herkende ons onmiddellijk en was verbaasd ons zover van huis te zien. We maakten een praatje maar hielden het bewust kort, omdat er nog een rij mensen achter ons stond. Plots zei hij: ‘Het is bijna je verjaardag, Monique!’ Ik ben van april, hij is van begin juni, ziet u. Ik antwoordde lachend dat het in dat geval ook bijna zijn verjaardag was. Een heel hartelijke man.”

Gewoon Godfried

“Kanegem is in de rouw”, verwoordt Marc Arickx van de Tieltse Gidsenkring het. Hij trad in 1967 als onderwijzer in de voetsporen van Hendrik Danneels, de vader van Godfried. “Kanegem heeft een oudere bevolking, waardoor de mensen hier wat zachter en wat menselijker in het leven staan. Wat verdraagzamer misschien ook, want na de hele zaak Vangheluwe waren veel mensen hier heel boos op Danneels. Maar uiteindelijk heeft men hem terug in het hart gesloten. Dat bewijst de laatste keer dat de kardinaal in ons dorp was, met het jubileum van Kanegem Bebloemd in augustus 2016. Danneels droeg hier de mis op in de kerk en op het marktplein moest hij werkelijk overal stoppen om handen en kruisjes te geven. Mensen stonden rijen dik aan te schuiven. De kardinaal had tranen in de ogen van al die liefde. Maar om gezondheidsredenen werd dat zijn laatste bezoek aan ons dorp.”

“De laatste keer dat ik hem zag was in 2018 toen ik voor wat anders al in Mechelen zijn moest”, gaat de gepensioneerde onderwijzer verder. “Ik heb hem om een selfie gevraagd en maakte de fout hem daarbij aan te spreken als ‘monseigneur’. Hij zegde meteen toe, waarop hij me aankeek en zei dat het nog steeds gewoon ‘Godfried’ was. Zo’n man zal gemist worden, zowel in Kanegem als in Mechelen.”