Gaslek bij graafwerken 14 augustus 2018

De Ieperstraat in het centrum van Tielt bleef gisteren rond 11 uur een half uur voor alle verkeer afgesloten. Oorzaak was een gaslek. Arbeiders voerden ter hoogte van interimkantoor Konvert graafwerken uit voor de aanleg van een glasvezelkabel voor Telenet. De graafmachine trok plots een oude, ongebruikte gasleiding stuk waardoor er gas vrijkwam. Drie bewoners van een appartementsgebouw en drie werknemers van Konvert Interim verlieten op vraag van de brandweer hun woon- of werkplek en bleven een kwartiertje in de tuin aan de achterkant van hun gebouw wachten. Na een half uur was het euvel opgelost en alle gevaar geweken. (LSI)