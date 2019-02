Garage uitgebrand, motorhome loopt schade op VHS

06 februari 2019

17u35 0 Tielt In de Baudeloostraat in Aarsele is dinsdagnacht brand uitgebroken in een garage achter een woning. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar de woning, al is ook daar lichte schade. De garage ging verloren en door de hitte raakte ook de motorhome beschadigd.

Een buurtbewoner merkte woensdag rond 2 uur de brand op. De politie was snel ter plaatse. De bewoners waren zich toen nog van geen kwaad bewust. De politie belde aan en klopte hevig op deuren en ramen om hen te wekken. De bewoners konden zonder problemen ontkomen. “We vermoeden dat de brand al een half uur, misschien langer woedde voor er buiten ook vlammen te zien waren”, zegt luitenant Dirk Debeuckelaere.

Niet evident om te blussen

“Het was geen makkelijke opdracht”, gaat Debeuckelaere verder. “De garage is achteraan gebouwd aan de woning en alleen bereikbaar via een smalle doorgang tussen de woningen van de eigenaars en de buren. Op de koop toe stond er een motorhome voor de garage geparkeerd. Door de hitte was die ook al beschadigd, maar we konden verhinderen dat het voertuig mee in de vlammen opging. De wagen in de garage was niet meer te redden.”

De brandweermannen konden voorkomen dat de brand oversloeg op de woning. Volgens de politie is er wel lichte schade in de badkamer en op zolder. Het huis blijft echter bewoonbaar. Tegen 7 uur konden de laatste brandweerlui terug naar de kazerne. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid, maar niets wijst op kwaad opzet.