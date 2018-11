Galabal eindigt met twee gebroken neuzen 20 november 2018

02u26 0

Het galabal van studentenclub Moeder Gezelle van afgelopen zaterdag in Ardooie is voor twee feestvierders in mineur geëindigd. Een van de gasten kreeg rond 5 uur 's morgens naar eigen zeggen zonder aanleiding een stoel in het gezicht gegooid. Rond hetzelfde tijdstip werd ook een vuistslag uitgedeeld wat verderop in de zaal. Beide slachtoffers hielden er een gebroken neus en een hersenschudding aan over. Allebei dienden ze inmiddels klacht in tegen onbekenden bij de politie. De organisatie betreurt het voorval, maar wil de zaken niet dramatiseren. "Ondanks de aanwezige security moet een van de gasten onder invloed van alcohol even de pedalen verloren zijn", zegt voorzitter Gerald De Visschere. "Een spijtige zaak, zeker omdat de 35ste editie van ons galabal verder heel geslaagd was."





(DJP/SVR)