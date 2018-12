Full House in De Traagheid voor Warmste Week Sam Vanacker

19 december 2018

11u37 0 Tielt Restaurant De Traagheid liep dinsdagavond helemaal vol voor De Warmste Week. Zaakvoerster Gilberte Watté wist kunstenaar-fotograaf Bart Ramakers te strikken, die een opmerkelijke installatie meebracht naar De Traagheid. De opbrengst van de avond gaat integraal naar het goede doel.

Terwijl de gasten aanschoven voor een stukje speenvarken gaf fotograaf Bart Ramakers een woordje uitleg over de tentoonstelling ‘Autopia’. Die collectie bundelt surreële foto’s van zelfverzonnen machines die de wereld zouden kunnen verbeteren. De machines werden allemaal echt gebouwd en Ramakers bracht er eentje mee naar De Traagheid. “Hoe harder mensen trappen op de Luciferromathon, hoe meer complimenten de machine geeft en hoe gelukkiger ze worden. Wie het allergelukkigst wil worden, trapt zich kapot en krijgt er zo een burn-out bovenop.”

Behalve de vrijwillige bijdrage voor een ritje op de ‘Luciferromaton’ werd ook een werk van Ramakers ter plaatse ook geveild voor het goede doel. Ook hetgeen de gasten betaalden voor het menu gaat straks integraal naar de Stichting Me To You en Het Huis Van het Kind/Luna Di Tanneke. Gilberte Watté geeft nog mee dat ze de sponsors dankbaar is voor de steun.