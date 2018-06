Frituur verandert in hotelappartementen SUCCESVOL SLEUTELHUYS BREIDT TEGEN JUNI 2019 FORS UIT CHARLOTTE DEGEZELLE

06 juni 2018

02u42 0 Tielt Het Sleutelhuys aan het Rameplein in Tielt breidt tegen juni 2019 uit met vier hotelappartementen en twee studio's. Zaakvoerster Sylvie Billiet bouwt hiervoor een aanpalende frituur en de zolder van het historische gebouw om.

Anderhalf jaar nadat Sylvie Billiet het Sleutelhuys overnam, drukt ze nu haar stempel met een uitbreiding van de logies à la carte.





Nu vind je onder het dak van het 18de-eeuwse baljuwhuis een vakantiewoning voor maximaal zes gasten en twee hotelappartementen waar je terecht kan voor minimaal twee nachten. Zo'n hotelappartement heeft bijvoorbeeld een eigen kitchenette met microgolfoven en koelkast, maar je kan ook een ontbijt op de kamer bestellen.





Zakenlui

Tegen juni 2019 worden dat acht flats, terwijl de vakantiewoning verdwijnt. "Onze hotelappartementen zijn een groot succes en worden meer en meer geboekt. Door zakenlui die een tijdje in de regio verblijven, toeristen die onder meer Brugge en Gent bezoeken en wielertoeristen. Ze houden ervan dat we hen een tijdelijke thuis in het centrum van Tielt bieden", vertelt Sylvie Billiet. "Toen het buurpand te koop kwam, mochten we dan ook niet twijfelen, want ik geloof echt in die hotelappartementen."





De leegstaande frituur 't Pleintje op het Rameplein wordt straks opgenomen in het Sleutelhuys. De nodige vergunningen zijn binnen en na het bouwverlof starten de werken.





Modern, maar huiselijk

"De frituur krijgt een grondige make-over. De gevel krijgt de 18de-eeuwse look van het baljuwhuis. Binnen gaan we voor een moderne, maar huiselijke stijl. Op het gelijkvloers richten we twee hotelappartementen in, op de eerste verdieping twee studio's en in het dak nog een appartement. Allen zullen beschikken over hun eigen terras en zouden eind dit jaar klaar moeten zijn. Door naast de hotelappartementen ook studio's te realiseren, willen we ons aanbod verruimen voor alle budgetten."





Stofvrij

Aansluitend starten begin 2019 werken in het Sleutelhuys zelf. "Het is de bedoeling om in de eerste helft van volgend jaar een nieuw hotelappartement te creëren op zolder en tegelijk ook de twee bestaande op punt te stellen. Tegen eind juni 2019 zou het Sleutelhuys stofvrij moeten zijn."





Ontbijtzaal

Maar daar stopt de transformatie niet, want op termijn verdwijnt de vakantiewoning. "Dat wordt de allerlaatste fase, maar we bekijken ook of we nog een gezamenlijke ontbijtruimte/polyvalente zaal kunnen maken. Het is de bedoeling dat wij zelf onze intrek nemen in de vakantiewoning, zodat ik nog meer à la minute kan inspelen op de vragen en verzoeken van de gasten."





Meer info op www.sleutelhuys.be.