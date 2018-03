Freinetonderwijs in Campus De Reynaert? PLANNEN VOOR NIEUWE MIDDELBARE SCHOOL KRIJGEN VORM VALENTIJN DUMOULEIN EN SAM VANACKER

13 maart 2018

02u38 0 Tielt Wim De Baets, directeur van de lagere freinetschool De Koorddanser in Meulebeke, wil een middelbare freinetschool oprichten in Tielt. Het idee moet nog concreet uitgewerkt worden, maar de locatie wijst zichzelf uit: GO-school Campus De Reynaert, waar het leerlingenaantal al jaren terugvalt.

Op dit moment zijn er met De Koorddanser in Meulebeke, het Reuzenhuis in Tielt, de Kleine Tovenaar in Izegem en De Bonte Specht in Roeselare vier lagere freinetscholen in onze regio, met plannen voor een vijfde in Gits. Alleen De Bonte Specht biedt ook een eerste graad middelbaar freinetonderwijs aan. Voor de rest zijn ouders aangewezen op het reguliere scholenaanbod, of ze moeten hun kinderen al naar Kortrijk of Brugge sturen.





"De nood aan een middelbare freinetschool is enorm", steekt Wim De Baets van wal. "Voor ouders die freinetonderwijs gewend zijn, is de overgang een hele stap. Bij gebrek aan beter kiezen ouders dan vaak de school waar de vriendjes heengaan, maar daar kan en mag ik als pedagoog geen vrede mee nemen. Het idee moet zowel inhoudelijk als praktisch nog vorm krijgen, maar we starten nu met de voorbereiding. Doelstelling is om op 1 september 2019 een middelbare freinet-school te openen in Tielt."





Vooroordelen

Meest evidente locatie is volgens De Baets GO-school Campus De Reynaert in de Station-straat, waar het leerlingenaantal de laatste jaren blijft terugvallen. Op dit moment zitten er 240 leerlingen, maar het enorme gebouw kan makkelijk het dubbele aan. "Acht jaar geleden hebben we samen met hen het 'salto humano'-concept opgestart, om de doorstroming vanuit het lager naar het GO-middelbaar te bevorderen, maar we zijn uit elkaar gegroeid en de samenwerking is in feite een stille dood gestorven. Er blijken bij ouders nogal wat vooroordelen de ronde te doen over die school. Nu komt het erop aan om die vooroordelen weg te werken."





Potten breken

Directrice Ilse Vanlaere van Campus De Reynaert bevestigt dat er gesprekken lopende zijn. "We hebben een werkgroep opgericht en we zijn inderdaad aan het brainstormen, maar laat me wel benadrukken dat alles nog in een heel prille fase zit. Nog niets is zeker. Een nieuwe school opstarten doe je per slot van rekening niet van vandaag op morgen."





Inhoudelijk ligt nog niets vast, maar De Baets wil naar eigen zeggen ver gaan. "In ieder geval zullen we komaf maken met het klassieke beeld van een leraar die 50 minuten voor de klas staat te vertellen. We zullen potten breken, dat staat vast. Om ons concept uit te denken, bezoeken we alvast andere middelbare freinet-scholen in Vlaanderen."





Gezocht

De Baets laat verder nog weten dat hij op zoek is naar een coördinator die samen met hem plaatsbezoeken wil doen en de school wil helpen oprichten. Hij zoekt ook een schoolteam en mensen die samen met hem willen nadenken en hun ervaringen willen delen. Voor dat laatste heeft De Baets een eerste openbare bijeenkomst gepland met ouders. Die vergadering vindt plaats op 27 maart in de Koorddanser in de Rijselstraat in Meulebeke. Iedereen wordt verwacht om 20 uur.