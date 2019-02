Frederik leerde zijn honden wandluizen opsporen: “Mensen reizen veel vaker dan vroeger en af en toe brengen ze een ongewenste gast mee” Sam Vanacker

27 februari 2019

17u21 1 Tielt Dat honden een sterke reukzin hebben en regelmatig ingeschakeld worden om drugs of explosieven op te sporen, wist je al. Maar wist je dat ze ook schadelijke insecten kunnen vinden in je slaapkamer? Aarselenaar Frederik Desmet (34) leerde zijn honden bijvoorbeeld wandluizen opsporen.

Bedwantsen, ook bekend als wandluizen, zijn venijnige insecten die ’s nachts bloed zuigen bij mensen. Een beet van een bedwants zou tot tien keer erger jeuken dan een muggenbeet. De ‘bed bugs’ worden tot zes millimeter groot en verstoppen zich in kleine gaatjes in slaapkamers en hotels. Ze worden aangetrokken tot lichaamswarmte en komen alleen uit hun schuilplaats als het rustig is. Omdat ze maanden zonder voedsel kunnen, zijn die schuilplaatsen moeilijk te vinden, waardoor ze dus ook moeilijk uit te roeien zijn.

Politiehonden

En zo komen we bij de honden. In Nederland gebeurt het al langer dat honden ingeschakeld worden om de insecten op te sporen, maar in Vlaanderen is het een relatief nieuw fenomeen. Frederik Desmet uit Aarsele is al tien jaar gediplomeerd hondeninstructeur. “Via een kennis die met politiehonden werkt, had ik geurdetectie leren kennen en het sprak me meteen aan. Omdat ik geen agent ben, kan ik niet met drugs oefenen, dus oefende ik met tabak of een staafje vanille. Het was toen vooral een leuk spelletje voor de honden.”

Amandelgeur

“Twee jaar geleden hoorde ik over het bestaan van bedwantsendetectiehonden. Bedwantsen hebben een soort doffe amandelgeur. Tenzij ze in gigantische hoeveelheden aanwezig zijn, kunnen mensen die geur niet ruiken, maar honden kunnen dat wel. Ik volgde extra opleiding en bestelde bedwantsen op het internet. Twee jaar heb ik samen met mijn Mechelse herder, mijn Duitse herder en mijn Engelse springerspaniël geoefend. Telkens verstopte ik een proefbuisje met enkele bedwantsen op verschillende ondergronden en op verschillende plaatsen. Zowel tussen het beddegoed, in koffers of in kasten. Daarna was het aan de hond. Of ik het proefbuisje ooit open? Nee, dat zou mijn vrouw niet zo fijn vinden. Er zit fijn gaas over het uiteinde, waardoor de geur er wel uit kan, maar de insecten niet.”

Particulieren

Frederik is ondertussen zes maanden bezig met de bedwantsdetectie, naast zijn job als trainer. Hij heeft al dertig slaapkamers onderzocht, zowel in dienst van ongediertebestrijdingsfirma’s als op vraag van particulieren. “Vorige maand ben ik twee dagen bezig geweest in een hotel in Gent. We hebben toen vijftig kamers doorzocht. Telkens wanneer het prijs is, komt een verdelgingsfirma langs. Eerder werd ik ook al ingeschakeld door een koppel uit Izegem. Ze waren net terug van een reis en de vrouw had een flinke beet op haar been. We hebben de slaapkamer doorzocht, maar niks gevonden. De beet moest dus dateren van hun laatste nacht op hotel.”

Volgens Frederik zijn bedwantsen aan een opmars bezig in Vlaanderen. “Mensen reizen veel vaker dan vroeger en af en toe brengen ze een ongewenste gast mee. Al moet ik ook zeggen dat zelfs de honden zich soms kunnen vergissen. Telkens gaat het om een wisselwerking tussen mens en dier, om vertrouwen. In negentig procent van de gevallen zitten we juist.”

Meer info over de bedwantsendetectie van Frederik op bedwantsenhond.com.